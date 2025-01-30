Игорь Николаев продал квартиру в башне Трампа

Певец Игорь Николаев решил избавиться от недвижимости в США и купил квартиру в ОАЭ. Информацию подтвердили коллеги композитора в разговоре с Kp.ru.

Блогерша Анна Калашникова рассказала, что узнала о заинтересованности Николаева в апартаментах в Дубае от своего риелтора, так как сама недавно получила ключи от новой квартиры. А промоутер Сергей Лавров отметил — артист уже не только выбрал жилье за границей, но и приобрел его.

« Д а , Н и к о л а е в д е й с т в и т е л ь н о к у п и л к в а р т и р у в Д у б а е . С е й ч а с в ы г о д н о в к л а д ы в а т ь с я в н е д в и ж и м о с т ь в Д у б а е , п о с к о л ь к у з а г о д э л и т н ы е к в а р т и р ы т а м п о д о р о ж а л и в с р е д н е м н а 3 м и л л и о н а р у б л е й . Т а м д а ж е С т а с М и х а й л о в с е й ч а с п р и о б р е л с е б е н е с к о л ь к о к в а р т и р » , - р а с с к а з а л Л а в р о в .

По словам друзей Игоря Николаева, перед покупкой квартиры в Дубае он избавился от недвижимости в США. Жилье он приобрел еще в 90-е годы. Расположена оно в башне Дональда Трампа. Долгие годы композитор ездил туда вместе с семьей, но со временем содержание апартаментов стало очень дорогим.

« Н и к о л а е в в е р н о р а с с у д и л , к о г д а р е ш и л п р о д а т ь э т и к в а р т и р ы , п о с к о л ь к у в Ш т а т а х с п р и х о д о м н о в о г о п р е з и д е н т а р ы н о к н е д в и ж и м о с т и в с е г д а л и х о р а д и т . П о к р а й н е й м е р е о н п р о д а л к в а р т и р ы п о и х р ы н о ч н о й ц е н е , п а р у м и л л и о н о в д о л л а р о в ( 1 9 8 , 5 м л н р у б л е й ) з а н и х т о ч н о п о л у ч и л » , - с о о б щ и л р и е л т о р И г о р ь П т а х о в .

Ранее Игорь Николаев рассказал, чем его покорила Наташа Королева.