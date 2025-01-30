Звезду турецкого сериала «Постучись в мою дверь» заметили в Москве

Турецкая актриса Ханде Эрчел, известная по роли в сериале «Постучись в мою дверь», прилетела в Россию. Кадры со знаменитостью в пятизвездочном московском отеле публикует Super.ru.

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Эрчел и ее коллега Барыш Ардуч прибыли в Москву на презентацию фильма «Оставь это ветру», в котором исполнили главные роли. Сообщается, что актер остановился в том же отеле недалеко от Красной площади.

Ранее стало известно, что звезда турецкого сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит сыграл главную роль в российском проекте «Я к тебе надолго». Сюжет повествует об известном турецком актере, который неожиданно приехал в гости к россиянке.