Канье Уэст сел на строгую диету ради своей супруги

Рэпер стремится стать лучшей версией себя. Источник, близкий к Канье Уэсту и Бьянке Цензори, рассказал, что артист всерьёз взялся за похудение. По словам инсайдера, музыкант полностью пересмотрел свой образ жизни ради супруги. Бьянка даже поставила Канье ультиматум, пообещав, что подаст на развод в случае, если её муж не сбросит лишние килограммы.

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Правда, подход к трансформации Уэст выбрал, мягко говоря, не самый здоровый. Рэпер стал сильно ограничивать себя в еде, из-за чего иногда чувствует подавленность. Впрочем, несмотря на это он с энтузиазмом относится к требованию жены и не собирается останавливаться.

Бьянка наконец-то почувствовала облегчение, потому что он был здоровенным и безобразным. Все давали ему советы, как стать лучше, но только она смогла на него повлиять. Он перестал нравится ей как мужчина, и теперь он морит себя голодом, — рассказал инсайдер.