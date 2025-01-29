Айза вступилась за Моргенштерна* после объявления его в розыск

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай возмутилась в Telegram-канале объявлению в розыск рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом).

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Айза призналась, что ей дико жаль Моргенштерна. Она понадеялась, что с певцом не случится «никакой беды».

« Н у р е а л ь н о , з а ч т о с н и м т а к ? П р о с т о и з - з а е г о в л и я н и я н а м о л о д е ж ь ? О н н е п р е с т у п н и к ! Д а , э м о ц и о н а л ь н ы й и и н ф а н т и л ь н ы й а р т и с т , и в с е ! Н о к а к о н м о ж е т п р и ч и н и т ь в р е д ц е л о м у г о с у д а р с т в у ? » — з а я в и л а б и з н е с в у м е н .

27 января в Следственном комитете России подтвердили, что рэпера Моргенштерна объявили в федеральный розыск. Уголовное дело в отношении рэпера расследует Савеловский отдел следственного управления СК по Северному административному округу Москвы. Моргенштерна заочно обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. По соответствующей статье рэперу грозит штраф до 300 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы — до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.