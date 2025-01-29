Ида Галич объявила о беременности

Популярная российская блогерша Ида Галич заявила, что станет матерью во второй раз. О беременности она объявила в своем Telegram-канале.

Галич опубликовала фотографии в черном облегающем живот платье. «Малыш, мы ждали тебя и планировали. Обещаю, что станем для тебя достойными родителями. Ты только будь здоровым, а я постараюсь меньше нервничать и больше радоваться», — написала блогерша.

Она также поблагодарила всех за поздравления.

В начале января Галич объявила в октябре 2024 года.

В 2020 году блогерша развелась с блогером Аланом Басиевым после двух лет брака. У них есть общий сын Леон.