Юрий Лоза заявил, что Клаву Коку можно слушать только в запое и под наркозом

Певец Юрий Лоза заявил, что современная исполнительница Клава Кока не умеет петь, а слушать ее можно только «в запое или под наркозом». В беседе с Общественной Службой Новостей он пожаловался, что из-за таких артистов его песни не берут на радио и телевидение, хотя «у них нет ни одного нормального хита».

Исполнитель шлягера «Плот» возмутился вопросом о том, стал бы он петь с Кокой в дуэте или нет. По его мнению, она не вытянет ни одной ноты, поэтому он ни за что не выйдет на одну сцену с ней.

« Б о ж е у п а с и » , — о т в е т и л о н .

При этом музыкант признался, что постоянно отправляет песни на радиостанции, но их не берут, выбирая Клаву Коку и других молодых певцов. Так, недавно он снял новый клип, но канал Муз-ТВ отказался взять его в эфир, обосновав это неподходящим форматом. Вместо этого, по словам Лозы, его часто приглашают поработать в жюри в программах о молодых певцах.

« К а к К о к у м о ж н о с л у ш а т ь ? У н е е н е т н и о д н о г о н о р м а л ь н о г о х и т а , к о т о р ы й м о ж н о д о с л у ш а т ь , н е б у д у ч и п о д н а р к о з о м и л и в з а п о е . Э т о ж у т к и й з о о п а р к , с л о в о м » , — з а я в и л Ю р и й Л о з а .

При этом он добавил, что все равно будет продвигаться вперед, и никто из молодых певцов ему не помешает снова покорить музыкальный олимп.

Напомним, также он на днях обвинил российский шоу-бизнес в заговоре против себя, заявив, что в массы продвигают творчество избранных артистов, а остальным путь на сцену перекрывают. Кроме того, музыкант ответил на слова певца Шуры о нежелании с ним выступать, обвинив его в о лжи.