Американская певица Мадонна раскритиковала указ президента США Дональда Трампа о запрете трансгендерам служить в армии.

Свое мнение артистка высказала в социальной сети X.

« У ж а с н о г р у с т н о н а б л ю д а т ь , к а к н о в о е п р а в и т е л ь с т в о м е д л е н н о р а з р у ш а е т с в о б о д у , з а к о т о р у ю м ы с р а ж а л и с ь г о д а м и и п о б е д и л и . Н е с д а в а й т е с ь ! » — н а п и с а л а п е в и ц а .

В своем посте Мадонна добавила эмодзи с разбитым сердцем и флагом движения ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

21 января Трамп подписал указ, отменяющий положение, позволяющее трансгендерным лицам служить в армии США.

Позднее газета Politico писала, что решения администрации президента США вызвали хаос в американских войсках, поскольку высшие должностные лица в Пентагоне неверно истолковали указы главы Белого дома о разнообразии и установили заморозку армией сделок по новому оружию. По информации издания, начальник штаба армии генерал-лейтенант Лора Поттер приказала главе отдела закупок вооруженных сил «выявить и рекомендовать заморозить» заявки на контракты, которые связаны с многообразием, инклюзивностью, равенством, «критической расовой теорией», изменением климата, политикой в отношении абортов и трансгендеров.