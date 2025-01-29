Телеведущая Лазарева* стала бабушкой

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Российская телеведущая Татьяна Лазарева в среду, 29 января, сообщила о том, что стала бабушкой. Пост о рождении внучки она опубликовала в своем личном блоге.

Телеведущая, проживающая в Испании, поделилась фото с новорожденной внучкой.

— У м е н я в ч е р а д о ч ь р о д и л а д о ч ь ! ! Т а к ч т о н у в о т и в с е , т ы б а б у ш к а т е п е р ь , — н а п и с а л а о н а .

Бывший муж Лазаревой, комик Михаил Шац, также сообщил о рождении девочки и сообщил, что ее назвали Сарой.

Телевудщую недавно приговорили к 6,5 года колонии. Об этом стало известно 24 декабря 2024 года. Кроме того, телеведущей на протяжении четырех лет будет запрещено администрировать сайты и каналы в Сети. Приговор в законную силу еще не вступил.

Сама Лазарева* отказалась признавать свою вину по уголовному делу о пропаганде терроризма. 11 октября ее объявили в международный розыск в рамках уголовного дела об оправдании терроризма. Позднее телеведущая признавалась, что мечтает вернуться на родину из-за большого количества проблем в эмиграции.

*признана Минюстом РФ иноагентом; внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

**внесен Минюстом в реестр иноагентов