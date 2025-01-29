Телеведущая Лазарева* стала бабушкой
Российская телеведущая Татьяна Лазарева в среду, 29 января, сообщила о том, что стала бабушкой. Пост о рождении внучки она опубликовала в своем личном блоге.
Телеведущая, проживающая в Испании, поделилась фото с новорожденной внучкой.
— У меня вчера дочь родила дочь!! Так что ну вот и все, ты бабушка теперь, — написала она.
Бывший муж Лазаревой, комик Михаил Шац, также сообщил о рождении девочки и сообщил, что ее назвали Сарой.
Телевудщую недавно приговорили к 6,5 года колонии. Об этом стало известно 24 декабря 2024 года. Кроме того, телеведущей на протяжении четырех лет будет запрещено администрировать сайты и каналы в Сети. Приговор в законную силу еще не вступил.
Сама Лазарева* отказалась признавать свою вину по уголовному делу о пропаганде терроризма. 11 октября ее объявили в международный розыск в рамках уголовного дела об оправдании терроризма. Позднее телеведущая признавалась, что мечтает вернуться на родину из-за большого количества проблем в эмиграции.
*признана Минюстом РФ иноагентом; внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**внесен Минюстом в реестр иноагентов