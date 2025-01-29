Отец Дмитрия Маликова раскрыл, кем сын мечтал стать в детстве

Народный артист России Юрий Маликов вспомнил, что уговаривал сына Дмитрия стать певцом. Его слова передает mk.ru.

По словам Маликова-старшего, в детстве Дмитрий хотел посвятить себя спорту, играть в хоккей или футбол.

« Н о м ы Д и м у п о с т е п е н н о п р и у ч и л и к п и а н и н о , н а к о т о р о м о н и г р а л г д е - т о д о т р е т ь е г о - ч е т в е р т о г о к л а с с а м у з ы к а л ь н о й ш к о л ы < … > Р е б е н к а п р о с т о н у ж н о к о р р е к т и р о в а т ь , н а п р а в л я т ь , у г о в а р и в а т ь , о б ъ я с н я т ь с в о и м п р и м е р о м , ч т о м ы и д е л а л и » , — п о д е л и л с я р о д и т е л ь .

По словам Юрия Маликова, первое пианино сына до сих пор стоит у него в старом доме. Отец артиста также посетовал, что не может уговорить семилетнего внука Марка, сына Дмитрия Маликова, продолжить семейную династию. Мальчик, признался артист, не может играть на пианино дольше двух-трех минут.

« К а к м ы н и п ы т а л и с ь д о к а з а т ь , ч т о о н д о л ж е н з а н и м а т ь с я и п р о д о л ж и т ь д и н а с т и ю , о н т о л ь к о н а т е б я п о с м о т р и т — и п о й д е т п о с в о и м д е л а м и л и к о т л е т у к а к у ю - н и б у д ь к у ш а т ь » , — п о д е л и л с я а р т и с т .

Певец Дмитрий Маликов родился 29 января 1970 года в семье худрука ВИА «Самоцветы» Юрия Маликова и солистки Московского мюзик-холла Людмилы Вьюнковой. У него есть сестра Инна Маликова, которую удостоили звания заслуженной артистки России в 2018 году.