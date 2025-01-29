Милану Тюльпанову срочно госпитализировали со съемок «Выживалити»

Блогерше Милане Тюльпановой, бывшей жене экс-нападающего сборной России по футболу Александра Кержакова, потребовалась срочная медицинская помощь на съемках реалити-шоу «Выживалити». Об этом сообщает «СтарХит».

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Тюльпанова почувствовала боль в ягодицах после падения во время одного из испытаний — и в итоге ее госпитализировали с подозрением на воспаление.

В больнице выяснилось, что Тюльпанова повредила импланты в ягодицах при падении. Врачи посоветовали ей лечь на операцию, чтобы избежать сепсиса, но блогерша отказалась от хирургического вмешательства.

Сейчас, отмечает «СтарХит», Тюльпанова чувствует себя лучше. В своих соцсетях она делится будничными новостями со своими подписчиками.

Второй сезон реалити-шоу «Выживалити» выйдет 14 февраля на телеканале «Пятница!». Ведущим соревновательного реалити останется актер Вадим Демчог. Всего за главный приз в 10 млн рублей поборются 16 звездных участников.

В шоу примут участие: звезда сериала «Кадетство» Александр Головин, экстрасенс Никита Турчин, певица Ксения Новикова, олимпийская чемпионка Мария Пасека, лицо порошка Tide Владимир Тишко и звезда шоу «Необъяснимо, но факт» Сергей Дружко и другие.