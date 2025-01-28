Татьяна Васильева заявила, что не хочет попасть в дом престарелых

Народная артистка России Татьяна Васильева заявила, что не хочет когда-либо попасть в дом престарелых. Об этом сообщает «Пятый канал».

Татьяна Васильева раскрыла свой самый главный страх
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По словам Васильевой, ее главный страх — стать обузой для семьи. По этой причине она хочет как можно дольше вести активный образ жизни.

«Я бы согласилась умереть, но не идти в дом престарелых. Моя мечта умереть на сцене. Но это мечта такая великая, если Бог пошлет. Самая великая смерть!», заявила она.

На сегодняшний день Васильевой 77 лет. По ее словам, она хочет дарить зрителям радость до последних минут жизни. При этом она уверена, что ее родные смогли бы хорошо о ней заботиться, однако рано или поздно любой близкий устал бы нести ответственность за пожилого родственника.