Татьяна Васильева раскрыла свой самый главный страх

Народная артистка России Татьяна Васильева заявила, что не хочет когда-либо попасть в дом престарелых. Об этом сообщает «Пятый канал».

По словам Васильевой, ее главный страх — стать обузой для семьи. По этой причине она хочет как можно дольше вести активный образ жизни.

« Я б ы с о г л а с и л а с ь у м е р е т ь , н о н е и д т и в д о м п р е с т а р е л ы х . М о я м е ч т а — у м е р е т ь н а с ц е н е . Н о э т о м е ч т а т а к а я в е л и к а я , е с л и Б о г п о ш л е т . С а м а я в е л и к а я с м е р т ь ! » , — з а я в и л а о н а .

На сегодняшний день Васильевой 77 лет. По ее словам, она хочет дарить зрителям радость до последних минут жизни. При этом она уверена, что ее родные смогли бы хорошо о ней заботиться, однако рано или поздно любой близкий устал бы нести ответственность за пожилого родственника.