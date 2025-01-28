Татьяна Васильева раскрыла свой самый главный страх

Татьяна Васильева заявила, что не хочет попасть в дом престарелых
Народная артистка России Татьяна Васильева заявила, что не хочет когда-либо попасть в дом престарелых. Об этом сообщает «Пятый канал».
По словам Васильевой, ее главный страх — стать обузой для семьи. По этой причине она хочет как можно дольше вести активный образ жизни.
«Я бы согласилась умереть, но не идти в дом престарелых. Моя мечта — умереть на сцене. Но это мечта такая великая, если Бог пошлет. Самая великая смерть!», — заявила она.
На сегодняшний день Васильевой 77 лет. По ее словам, она хочет дарить зрителям радость до последних минут жизни. При этом она уверена, что ее родные смогли бы хорошо о ней заботиться, однако рано или поздно любой близкий устал бы нести ответственность за пожилого родственника.