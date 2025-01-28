Певица Лолита Милявская сообщила в Telegram-канале, что ее концерты отменили в Кемерове и Новокузнецке.

Лолита получила письмо с пометкой «срочно» от организаторов ее выступления в Кемерове. В нем было сказано, что концерт отменен из-за ремонта сломанного кабеля в зале.

« Х о т я д о к о н ц е р т а е щ е т р и н е д е л и , и м е н н о в э т и т р и д н я п р о х о д и т р е м о н т , к о г д а в о д и н и з н и х д о л ж е н б ы л с о с т о я т ь с я м о й к о н ц е р т . А й - я й - я й . К а к п л о х о в ы о б с л у ж и в а е т е з а л . Н е д а й б о г , с е й ч а с е щ е с г о р и т ч т о - н и б у д ь д о м о е г о п р и е з д а . Б у д е т е о т в е ч а т ь п е р е д л ю д ь м и » , — о т м е т и л а а р т и с т к а .

Милявская добавила, что ее концерт в Новокузнецке тоже отменен по техническим причинам. Владелец зала заявил, что в помещении закончился паспорт безопасности объекта. Лолита возмутилась, что, несмотря на «катастрофические» угрозы безопасности, залы сейчас проводят мероприятия. Она призвала жителей Кемерова и Новокузнецка не ходить туда.