Телеведущий Отар Кушанашвили прокомментировал состояние режиссера Тиграна Кеосаяна, который лежит в коме чуть меньше месяца.

— Тигран уже давно лежит в коме. Я знаю его с 1992 года, снимался даже в его сериале. Мы очень дружили. Но кем бы я был, если бы не сказал, что люблю его, выражаю поддержку и сочувствие семье, которая ждет, что он выйдет из комы. Мы все этого ждем. Это пограничная ситуация. Тяжелейшая для мамы, до сих пор живой, которая похоронила уже одного сына, а теперь наблюдает, как беспомощен второй, — сказал Кушанашвили.

Кроме того, Отар Кушанашвили отдельно пожелал его жене и главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян сил и стойкости. В программе «Каково?!» он подчеркнул, что «людская беда, драмы» объединяют людей.

8 января Маргарита Симоньян сообщила, что ее муж Тигран Кеосаян находится в состоянии клинической смерти и комы. «Вечерняя Москва» собрала мнения и прогнозы различных экспертов о возможности выхода Кеосаяна из комы живым.

Врачи оценили шансы на выздоровление Кеосаяна

Телеведущий в прошлом уже пережил два инфаркта. По словам врача, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, количество инфарктов в прошлом не влияет на процесс восстановления после клинической смерти, так как это зависит от способности организма бороться с острыми состояниями.