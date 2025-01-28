Шаляпин сравнил песню «Сигма бой» с жвачкой

Певец Прохор Шаляпин заявил в беседе с порталом «Абзац», что значимость песни «Сигма бой» переоценена.

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Шаляпин считает, что трек получил «сиюминутный хайп». По его мнению, исполнительницам повезло, что их песня попала в мировой чарт и разлетелась в соцсетях.

« П е с н я р а з о ш л а с ь , к а к м о и р о л и к и , к о т о р ы е п р о с т о п о д н и м а ю т н а с т р о е н и е . Л ю д и п о с м о т р е л и , « п о ж е в а л и » и з а б ы л и , к а к о д н о р а з о в у ю ж в а ч к у » , — о т м е т и л п е в е ц .

Шаляпин порадовался, что российская музыка выходит на международный уровень. Однако ему не нравится, что не получает популярность «настоящий талант», которым «богата Россия».

Артист пожелал исполнительницам трека Бэтси (настоящее имя — Светлана Чертищева, 11 лет) и Марии Янковской (12 лет) удачи и пройти «испытание» успеха. Шаляпин предупредил, что такая популярность может навредить психике подрастающих детей.