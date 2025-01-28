Ивлееву заподозрили в насмешке над новой стрижкой Иды Галич

Российскую блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву заподозрили в насмешке над новой стрижкой коллеги и бывшей подруги Иды Галич. Соответствующая публикация появилась на странице первой в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Ивлеева выложила фото, где позировала в облегающем черном мини-платье и с волосами коричневого оттенка. В комментариях стилистка Ксюша Смо поблагодарила инфлюэнсершу, что та вновь не окрасила пряди в белый цвет.

« С п а с и б о , ч т о н е б л о н д » , — н а п и с а л а о н а .

« С п а с и б о , ч т о б е з ч е л к и » , — о т в е т и л а а в т о р п о с т а .

В свою очередь пользователи сети решили, что таким образом Ивлеева высмеяла Галич, которая ранее в январе постригла ультракороткую челку.

« Т ы е щ е и з а в и с т л и в а я » , « К у д а у ж б е з я з в ы к И д е . З а в и с т ь и з о в с е х щ е л е й » , « В о т э т о о т с ы л к а » , — з а я в и л и ю з е р ы .

В июне 2023 года Ивлеева заявила, что Галич раздражает ее. Причину своей неприязни она объяснила тем, что не верит в искренность переживаний Галич, которые та транслирует в соцсетях.

До этого блогерши объяснили, почему перестали дружить. Ивлеева заявила, что отношения с Галич изменились после того, как та забеременела. Галич, в свою очередь, высказалась о том, что Ивлеева не сдержала обещания быть рядом с подругой, когда в ее жизни произошли изменения.

В 2020 году между блогершами произошел публичный конфликт. Причиной стал пост Галич о блогерах, попавших в рейтинг Forbes. Она заявила, что заработала больше них, имея меньшее число подписчиков. Галич также осудила тех, кто проводит розыгрыши призов. Ивлеева в ответ на это призвала Галич не высказываться о таких конкурсах в негативном ключе.