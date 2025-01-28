Жена Петросяна рассказала, кто помог ей вернуться в форму

35-летняя Татьяна Брухунова заявила, что похудела за год на 10 кг при помощи врачей. Супруга Евгения Петросяна рассказала о борьбе с лишним весом в соцсети.

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После второй беременности Татьяна жаловалась на округлившиеся формы и лишние кг. Она не скрывала, что не любит спортивные тренировки, поэтому искала свои методы возвращения к прежнему весу. Супруга юмориста делала уходовые процедуры и обратилась за помощью к врачам. Благодаря этому ей удалось похудеть на 10 кг.

« И с п о р т н е и м е е т к э т о м у н и к а к о г о о т н о ш е н и я , я в о о б щ е н е н а в и ж у с п о р т . Э т о д о к т о р а , г а с т р о э н т е р о л о г , э н д о к р и н о л о г , г и н е к о л о г , н е в р о л о г . О н и в с е у с т р а н я ю т м о и п р о б л е м ы , э т и л ю д и з а г о д в е р н у л и м е н я в п р и в ы ч н у ю ф о р м у . Е щ е к о е - к а к о е к о л и ч е с т в о л и ш н и х к и л о г р а м м о в е с т ь , н о т е у ж а с н ы е 1 0 к и л о г р а м м о в , к о т о р ы е я н а б р а л а , о н и у ш л и » , — в ы с к а з а л а с ь з н а м е н и т о с т ь .

По мнению Татьяны, вес не начнет снижаться, пока не будут восстановлены внутренние процессы. Если в организме есть проблемы, то не помогут даже самые строгие диеты.

« Я о ч е н ь п е р е ж и в а л а и з - з а э т о г о , о д е ж д а с т а н о в и л а с ь т е с н о й , м е н я э т о н е р в и р о в а л о . П р и х о д и л о с ь н о с и т ь с в о б о д н ы е в е щ и . П о с л е р о ж д е н и я М а т и л ь д ы я н а б р а л а 1 4 к г » , — р е з ю м и р о в а л а о н а .

Ранее Татьяна Брухунова показала фигуру в купальнике на Мальдивах. Подробности читайте в этой новости.