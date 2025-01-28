Российские певцы Филипп Киркоров и Кристина Орбакайте выступили на одной сцене на еврейской свадьбе в Нью-Йорке. Артист спел на азербайджанском языке и на иврите, а на мероприятии также была организатор мероприятий в поддержку ВСУ. Об этом во вторник, 28 января, сообщил Telegram-канал Shot.

Киркоров исполнил свои хиты «А я и не знал, что любовь может быть жестокой», «Единственная моя» «Дива» и другие. Орбакайте спела «Я не отдам тебя никому», а также песню «Мой мир».

Отмечается, что на мероприятии также выступили певцы Ангелина Каплан, Артур Амирян, а также популярный израильский певец Ицик Орлев, передает Telegram-канал.

На свадьбе была event-менеджер Алена Галушко, которая занимается прокатом артистов из стран СНГ в США и организацией вечеринок. В 2022 году она высказывалась в поддержку Украины и организовывала благотворительные вечера.

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Ранее сообщалось, что тур российской певицы Лолитой Милявской, который должен был пройти весной, может сорваться из-за нового скандала. При этом до конца апреля у артистки полная загруженность — она должна объездить 10 российских городов с выступлениями.

Стало известно, что американский рэпер DaBaby даст концерт в России. Его гонорар за выступление составит около 500 тысяч долларов.