Стала известна стоимость билетов на первый после трагической смерти бывшего мужа концерт экс-солистки группы "ВИА Гра" Анны Седоковой. Латвийский баскетболист Янис Тимма покончил с собой 17 декабря прошлого года, всего через неделю после развода с певицей.

Певица планирует выступить в ресторане Laureate в Алма-Аты 14 февраля. Cогласно данным сервиса по продаже билетов, посетить выступление можно за 150 тысяч тенге (около 19,4 тыс. рублей). Треть суммы составляет депозит, на который зритель может сделать заказ.

Выступление Седоковой вызвало шквал критики

Анну Седокову опросили в рамках проверки смерти бывшего мужа. Тело Яниса Тиммы было доставлено в Латвию, родственники простились с ним 27 декабря в крематории в Риге. Бывшая жена не посещала церемонию. Она отменила планировавшийся тур, однако вскоре стало известно, что артистка готова выступить за 1,5 миллиона рублей.