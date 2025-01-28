Певица Селена Гомес расплакалась из-за нового указа Трампа

Певица Селена Гомес опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеоролик, на котором предстала перед поклонниками в слезах. Об этом сообщает издание Entertainment Weekly (EW).

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« М н е т а к ж а л ь . В е с ь м о й н а р о д а т а к у ю т и д е т е й . О н и н и ч е г о н е п о н и м а ю т . П р о с т и т е , я х о т е л а б ы ч т о - т о с д е л а т ь , н о н е з н а ю , к а к » , — з а я в и л а з н а м е н и т о с т ь .

На видео Гомес рыдала, вытирая слезы руками. Свой ролик певица также сопроводила эмодзи с мексиканским флагом.

По данным EW, впоследствии артистка удалила запись из своих соцсетей, но к тому моменту оно успело разойтись по сети.

Знаменитость выложила эмоциональное видео после того, как президент Дональд Трамп объявил о возобновлении программы «Оставайтесь в Мексике», чуть позднее его администрация разрешила депортировать нелегальных мигрантов из страны без суда. Накануне СМИ писали, что из США могут депортировать свыше 730 тысяч школьников из-за нового указа Трампа.

Певица Селена Гомес родилась в США, но часто говорит о своем мексиканском происхождении. В 2019 году она выступила в качестве исполнительного продюсера документального фильма Netflix «Жизнь без документов», в котором рассказывается о судьбах семей нелегалов в США.