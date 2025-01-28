В России открыли дело о наследстве блогера Лены Миро

В Белгородской области открыли дело о наследстве скандально известного блогера Елены Мироненко, которая писала под именем Лена Миро. Об этом пишет РИА Новости.

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Лена Миро приобрела известность благодаря «Живому Журналу». Писала она в основном провокационные посты о диетах, сексе, моде, отношениях и знаменитостях. В конце апреля 2024 года в соцсетях появились новости о гибели блогера в США. При этом интернет-пользователи предположили, что блогер таким способом решила напомнить о себе, или, наоборот, «стереть скандальную биографию».

Однако в Старом Осколе Белгородской области, где родилась и была прописана блогер, у нотариуса открыли наследственное дело. Вместе с тем, согласно информации из выписки ЕГРИП, 24 января этого года также были внесены изменения в связи со смертью Миро.

« П р е к р а щ е н и е д е я т е л ь н о с т и ф и з и ч е с к о г о л и ц а в к а ч е с т в е и н д и в и д у а л ь н о г о п р е д п р и н и м а т е л я ( И П М и р о н е н к о Е л е н а В л а д и м и р о в н а - р е д . ) в с в я з и с о с м е р т ь ю д а н н о г о л и ц а » , - о т м е ч а е т с я в д о к у м е н т е .

По словам правозащитника Марии Архиповой, которые приводит «Московский комсомолец», если наследственное дело было открыто, значит, нотариус принял американские документы, подтверждающие смерть Миро, как достоверные.

Появилось первое документальное доказательство смерти блогерши Лены Миро

« Л и ч н о я н е в и ж у к а к о й - т о в ы г о д ы д л я н о т а р и у с а ч т о - т о с к р ы в а т ь и п о д с т а в л я т ь с е б я . В к о н ц е к о н ц о в , о н а н е б ы л а б о г а т о й ж е н щ и н о й и л и ч е л о в е к о м с к р и м и н а л ь н ы м п р о ш л ы м и б о л ь ш и м и с в я з я м и , к о т о р ы й р е ш и л т а к и м о б р а з о м с п р я т а т ь с я о т м и р а . И н о г д а л ю д и п р о с т о у м и р а ю т - э т о ф а к т » , - к о н с т а т и р о в а л а о н а .

Ранее в СМИ появилась информация, что Лена Миро попала в ДТП в США, после чего впала в кому. Через некоторое время она скончалась. При этом утверждалось, что на похороны в США прилетела только мать блогера, а отец якобы наотрез отказался прибыть в страну.