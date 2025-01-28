«Полчаса не могли откачать»: стала известна причина смерти Игоря Янковского

Племянник актера Олега Янковского Игорь умер на 74-м году жизни. По предварительной информации, причиной его кончины стал цирроз печени. Об этом написал Telegram-канал Mash.

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Медики пытались в течение получаса вернуть артиста к жизни, но сделать это не удалось.

Несколько дней назад Янковского доставили в больницу. Врачи оценили его состояние как тяжелое.

В последние годы он страдал от онкологического заболевания. Вечером 26 января ему стало хуже, медики в течение получаса пытались вернуть его к жизни.

— Врачи пытались откачать его в течение получаса, но безуспешно. Янковский умер в реанимации в 22:00, — сообщил источник.

Актер театра, кино и телевидения, а также медиаменеджер Игорь Янковский скончался в возрасте 73 лет. Об этом 27 января сообщил портал Sostav со ссылкой на источник.