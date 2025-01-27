Автор песни "Сигма бой" ответил на критику общественников
Продюсер и отец одной из исполнительниц песни "Сигма бой" (Sigma Boy) Михаил Чертищев прокомментировал ситуацию вокруг нашумевшего хита. Ранее общественное движение "Сорок сороков" обратилось в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить песню. В частности, они просят внести изменения в федеральный закон об информации и запретить сексуализацию детей.
"Странно, что движение "Сорок сороков" видят в классических современных движениях и современных нарядах девчонок сексуализацию. Очень странно, что они вообще обращают на это внимание", - заявил Михаил Чертищев NEWS.RU.
Песня в исполнении школьниц 11 и 12 лет Светланы Чертищевой и Марии Янковской вошла в топ-7 чарта Billboard (дуэт Betsy). Также она стала хитом на стриминговой платформе Spotify.
Композиция привлекла внимание и члена Европарламента Нэла Риль. Она заявила, что песня пропагандирует "патриархальные и пророссийские взгляды на мир". В "Движении первых" не согласны с такой оценкой творчества российских хитмейкеров.