Автор песни "Сигма бой" ответил на критику общественников

Продюсер и отец одной из исполнительниц песни "Сигма бой" (Sigma Boy) Михаил Чертищев прокомментировал ситуацию вокруг нашумевшего хита. Ранее общественное движение "Сорок сороков" обратилось в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить песню. В частности, они просят внести изменения в федеральный закон об информации и запретить сексуализацию детей.

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" С т р а н н о , ч т о д в и ж е н и е " С о р о к с о р о к о в " в и д я т в к л а с с и ч е с к и х с о в р е м е н н ы х д в и ж е н и я х и с о в р е м е н н ы х н а р я д а х д е в ч о н о к с е к с у а л и з а ц и ю . О ч е н ь с т р а н н о , ч т о о н и в о о б щ е о б р а щ а ю т н а э т о в н и м а н и е " , - з а я в и л М и х а и л Ч е р т и щ е в N E W S . R U .

Песня в исполнении школьниц 11 и 12 лет Светланы Чертищевой и Марии Янковской вошла в топ-7 чарта Billboard (дуэт Betsy). Также она стала хитом на стриминговой платформе Spotify.

Композиция привлекла внимание и члена Европарламента Нэла Риль. Она заявила, что песня пропагандирует "патриархальные и пророссийские взгляды на мир". В "Движении первых" не согласны с такой оценкой творчества российских хитмейкеров.