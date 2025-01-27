Макаревич* корыстными целями объяснил отказ донатить ВСУ

Российский музыкант и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ иноагентом) объяснил, почему не поддерживает ВСУ финансово.

Он заявил, что опасается за безопасность своего сына, который находится в России.

« Я н е п о м о г а ю В о о р у ж е н н ы м с и л а м У к р а и н ы . М н е т р у д н о с е й ч а с б у д е т с ф о р м у л и р о в а т ь э т о . Н о . . . Я н е х о ч у , ч т о б ы к а к а я - н и б у д ь р а к е т а , с о б р а н н а я н а м о и д е н ь г и , у п а л а н а М о с к в у и у б и л а м о е г о с ы н а , н а п р и м е р . В о о б щ е ж у т к а я с и т у а ц и я » , — з а я в и л М а к а р е в и ч в р а з г о в о р е с D e u t s c h e W e l l e ( С М И п р и з н а н о М и н ю с т о м Р Ф и н о а г е н т о м ) .

Певец рассказал, что помогает обычным гражданам Украины, но не считает себя частью этого народа и не ездит туда на гастроли. Он недоволен тем, что для украинцев он все еще остается русским. «Я все равно для них русский... Страна, где я родился, она все равно у меня на спине висит. Мне это очень мешает», — пожаловался Макаревич.

В настоящее время артист проживает в Израиле, куда переехал три года назад перед рождением младшего сына. Несмотря на переезд, жизнь в Израиле Макаревич описывает как не самую легкую: экономические условия там, по его словам, хуже, чем в России.

Ранее известный российский певец Андрей Макаревич выразил свое нежелание возвращаться в Москву. По его словам, причина кроется в том, что он не хочет разочаровываться, поскольку в столице уже не осталось того, что он ценил и любил.

*Андрей Макаревич признан Минюстом РФ иноагентом