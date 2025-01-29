Оксана Самойлова рассказала о врожденном диагнозе сына

Модель и блогерша Оксана Самойлова сообщила в Telegram-канале, что у ее сына Давида прошло врожденное заболевание.

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По словам Самойловой, при рождении сыну диагностировали непроходимость слезных каналов на глазах. Модель долгое время консультировалась с врачами, в том числе с зарубежными. В США знаменитость уверили, что пройдет само, а в России настаивали на операции.

Самойлова решила делать массаж Давиду, и к 1,5 года мальчика один глаз прошел. Когда мальчику исполнилось три года, блогерша снова обратилась к медикам. Те посоветовали операцию. Но модель решила подождать еще год. Она планировала сделать ребенку операцию, если глаз не пойдет на улучшение.

« И к ч е т ы р е м г о д а м в с е п р о ш л о с а м о с о б о й ! Р е а л ь н о п о м е р е р о с т а р е б е н к а с л е з н ы е к а н а л ы с т а н о в я т с я ш и р е , и в с е п р о х о д и т ! С е й ч а с д а ж е н а м е к а н а э т у п р о б л е м у н е т . Э т о н а ш о п ы т , м о ж е т , б ы в а е т и п о - д р у г о м у , м о ж е т , е с т ь с л у ч а и , к о г д а р е а л ь н о б е з х и р у р г и ч е с к о г о в м е ш а т е л ь с т в а н е о б о й т и с ь » , — п о д е л и л а с ь м о д е л ь .

Оксана Самойлова замужем за рэпером Джиганом с 2012 года. Модель и артист воспитывают сына Давида и трех дочерей — Ариелу, Лею и Майю.