Дана Борисова объяснила, почему запустила слух о беременности 17-летней дочери

В середине января Дана Борисова высказалась о личной жизни 17-летней дочери Полины. Телеведущая в словах не стеснялась: призналась, что боится стать бабушкой, мол, наследница может «залететь» от бойфренда из Южной Кореи. Ожидаемо поползли слухи. Девушка даже успела повздорить с отцом Максимом Аксеновым, которого пришлось убеждать, что радоваться рано и дедушкой в ближайшее время он не станет.

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Наконец, свои слова на тему потенциальной беременности наследницы прокомментировала Дана Борисова, которая невольно этот слух и запустила.

« Я н е г о в о р и л а , ч т о о н а ж д е т р е б е н к а о т к о р е й с к о г о п а р н я . Я п р о с т о д е л а л а п р е д п о л о ж е н и я , н о н е б о л е е . Н о о е е б е р е м е н н о с т и в с е р ь е з я н е г о в о р и л а » , — о б ъ я с н и л а з н а м е н и т о с т ь в б е с е д е с О б щ е с т в е н н о й с л у ж б о й н о в о с т е й .

Более того, оказалось, что на самом деле звездная мама плохо информирована о личной жизни подростка.

« Я п о н я т ь н е м о г у , к т о п р и д у м а л , ч т о П о л я в п о л о ж е н и и ? У н е е с е й ч а с , к а к в ы я с н и л о с ь , д а ж е о т н о ш е н и й н е т н и с к е м , о ч е м я с а м а н е д а в н о у з н а л а . Б о л е е т о г о , о н а с е й ч а с г о т о в и т с я к э к з а м е н а м и е й л и ш н и й с т р е с с н е н у ж е н » , — в ы с к а з а л а с ь з в е з д а .

Также, добавила Борисова, отныне она будет избирательнее давать интервью. И шутить, видимо, осторожнее.