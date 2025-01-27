Дана Борисова объяснила, почему запустила слух о беременности 17-летней дочери: продолжение скандала
В середине января Дана Борисова высказалась о личной жизни 17-летней дочери Полины. Телеведущая в словах не стеснялась: призналась, что боится стать бабушкой, мол, наследница может «залететь» от бойфренда из Южной Кореи. Ожидаемо поползли слухи. Девушка даже успела повздорить с отцом Максимом Аксеновым, которого пришлось убеждать, что радоваться рано и дедушкой в ближайшее время он не станет.
Наконец, свои слова на тему потенциальной беременности наследницы прокомментировала Дана Борисова, которая невольно этот слух и запустила.
«Я не говорила, что она ждет ребенка от корейского парня. Я просто делала предположения, но не более. Но о ее беременности всерьез я не говорила», — объяснила знаменитость в беседе с Общественной службой новостей.
Более того, оказалось, что на самом деле звездная мама плохо информирована о личной жизни подростка.
«Я понять не могу, кто придумал, что Поля в положении? У нее сейчас, как выяснилось, даже отношений нет ни с кем, о чем я сама недавно узнала. Более того, она сейчас готовится к экзаменам и ей лишний стресс не нужен», — высказалась звезда.
Также, добавила Борисова, отныне она будет избирательнее давать интервью. И шутить, видимо, осторожнее.