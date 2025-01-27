Телеведущая Ольга Орлова пожаловалась на проблемы со здоровьем. По ее словам, у нее сильно болят и немеют руки, но врачи не знают, что с ней происходит.

© Passion.ru

Еще в ноябре 2024 года артистка рассказывала, что с трудом разгибает руки. Чтобы понять причину, она обратилась к врачам. После этого в личном блоге Ольга перестала сообщать о своем состоянии, поэтому поклонники решили, что недуга больше нет. Однако, как выяснилось, Орлова все еще страдает.

« Т а к и н е п о с т а в и л и д и а г н о з . Р у к и б о л я т и н е м е ю т » , - о т м е т и л а т е л е в е д у щ а я .

При этом у нее болят не только руки, но и ноги. Они немеют в особенности по ночам.

Напомним, что недавно Ольга пережила операцию по замене хрусталиков. Она делилась, что ничего не видела вдали, а лазерная коррекция в ее случае была невозможна. Хирургическое вмешательство прошло без осложнений. После выписки Орлова благодарила всех близких и поклонников за поддержку.

Ранее Ольга Орлова показала фото после операции на глазах.