Волочкова назвала дату и место свадьбы 19-летней дочери

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о предстоящей свадьбе 19-летней дочери Ариадны. В беседе с Kp.ru танцовщица раскрыла, где и когда состоится торжество.

© Passion.ru

По словам знаменитости, ее дочь выйдет замуж весной. Как оказалось, организацией свадьбы занимается сама Анастасия Волочкова. Балерина также сообщила, что для проведения торжества выбрали старинный особняк И.К. Мясникова в Санкт-Петербурге.

« А р и а д н а в ы х о д и т з а м у ж 2 6 а п р е л я . Я о р г а н и з о в ы в а ю с в а д ь б у в о с о б н я к е М я с н и к о в а в Петербурге. Платье Арише сошьет дизайнер моих балетных костюмов Ира Волкова, которая шила все мои балетные пачки. Пока больше ничего сказать не могу, так как до события еще несколько месяцев», — поделилась Анастасия Волочкова.

Напомним, единственная дочь артистки появилась на свет от ее союза с бизнесменом Игорем Вдовиным. Долгое время Ариадна жила вместе с отцом и его новой семьей, а летом 2024 года перебралась к своему молодому человеку. На дне рождения балерины 20 января в одном из московских ресторанов девушка впервые вышла в свет с возлюбленным Никитой и продемонстрировала кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.

Ранее сообщалось о том, что Анастасия Волочкова высказалась о женихе 19-летней дочери. Танцовщица призналась, что уже «давно благословила» Ариадну и ее избранника.