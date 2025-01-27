Выступление Седоковой вызвало шквал критики

26 января певица Анна Седокова впервые за долгое время появилась на федеральном канале.

Певица стала участницей девятого выпуска шоу «Три аккорда». Публичное появление знаменитости пришлось как раз на 40-й день с момента смерти Яниса Тиммы.

Поэтому многие поклонники певицы посчитали ее поступок аморальным и неприемлемым. Правда, сама программа была отснята еще осенью — задолго до гибели баскетболиста, пишет «КП».

Анонс шоу, точнее внешний вид бывшей супруги Яниса Тиммы, вызвал шквал негатива в соцсетях. Певица была в пышном белом платье. Многие поклонники баскетболиста и самой певицы посчитали ее образ аморальным.

Седокова вернулась в реалити-шоу

Однако на самой программе Седокова появилась в абсолютно другом образе. Певица предстала перед публикой в ином, гораздо более сдержанном наряде. Она исполнила песню «Нельзя быть красивой такой» и получила самые низкие оценки от членов жюри.

Ранее сообщалось, что певица предоставила деньги на похороны и транспортировку тела ее бывшего мужа в Латвию.