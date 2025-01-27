В движении "Сорок сороков" назвали песню "Сигма Бой" развращающей детей

Активисты из-за движения «Сорок сороков» объяснили, почему пожаловались в Генпрокуратуру на песню «Сигма Бой». Их цитирует издание «Подъем».

По словам общественников, они выступают против сексуализации детей.

«Сигма Бой» это лишь один из маркеров такой информации, но сюда также можно отнести детские конкурсы красоты, детские показы мод, соцсеть «Лайк», где очень много педофилов, и так далее, то есть речь идет о целом пласте информации», объяснили православные активисты, утверждая, что не хотят давить на юных исполнительниц, выполняющих требования продюсеров.

Они назвали сам хит вульгарным и развращающим детей.

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«Когда они выходят на сцену с телодвижениями бедрами как у взрослых дам легкого поведения, это представляет собой информацию, направленную на сексуализацию детей. Песня также достаточно романтического откровенного содержания, которое тоже не свойственно несовершеннолетним детям 1213 летнего возраста», уверены активисты.

Немецкий политик, член Европарламента от партии «Вольт Европа» Нэла Риль во время заседания в декабре 2024 года раскритиковала «Сигма Бой», назвав тему песни «вирусным русским тропом, используемым в социальных сетях и передающим патриархальные и пророссийские взгляды на мир». По мнению Риль, хит нацелен на молодых украинцев.

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