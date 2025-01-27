Активисты из-за движения «Сорок сороков» объяснили, почему пожаловались в Генпрокуратуру на песню «Сигма Бой». Их цитирует издание «Подъем».

По словам общественников, они выступают против сексуализации детей.

« С и г м а Б о й » — э т о л и ш ь о д и н и з м а р к е р о в т а к о й и н ф о р м а ц и и , н о с ю д а т а к ж е м о ж н о о т н е с т и д е т с к и е к о н к у р с ы к р а с о т ы , д е т с к и е п о к а з ы м о д , с о ц с е т ь « Л а й к » , г д е о ч е н ь м н о г о п е д о ф и л о в , и т а к д а л е е , т о е с т ь р е ч ь и д е т о ц е л о м п л а с т е и н ф о р м а ц и и » , — о б ъ я с н и л и п р а в о с л а в н ы е а к т и в и с т ы , у т в е р ж д а я , ч т о н е х о т я т д а в и т ь н а ю н ы х и с п о л н и т е л ь н и ц , в ы п о л н я ю щ и х т р е б о в а н и я п р о д ю с е р о в .

Они назвали сам хит вульгарным и развращающим детей.

Отец исполнительницы хита «Сигма-бой» отреагировал на проверку Генпрокуратуры

« К о г д а о н и в ы х о д я т н а с ц е н у с т е л о д в и ж е н и я м и б е д р а м и к а к у в з р о с л ы х д а м л е г к о г о п о в е д е н и я , э т о п р е д с т а в л я е т с о б о й и н ф о р м а ц и ю , н а п р а в л е н н у ю н а с е к с у а л и з а ц и ю д е т е й . П е с н я т а к ж е д о с т а т о ч н о р о м а н т и ч е с к о г о о т к р о в е н н о г о с о д е р ж а н и я , к о т о р о е т о ж е н е с в о й с т в е н н о н е с о в е р ш е н н о л е т н и м д е т я м 1 2 − 1 3 л е т н е г о в о з р а с т а » , — у в е р е н ы а к т и в и с т ы .

Немецкий политик, член Европарламента от партии «Вольт Европа» Нэла Риль во время заседания в декабре 2024 года раскритиковала «Сигма Бой», назвав тему песни «вирусным русским тропом, используемым в социальных сетях и передающим патриархальные и пророссийские взгляды на мир». По мнению Риль, хит нацелен на молодых украинцев.