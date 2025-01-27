Уехавшая из России Рита Дакота готовится стать мамой

34-летняя певица Рита Дакота взяла аскезу на 2,5 года из-за планов родить ребенка. Об этом ее муж сообщил в соцсети.

Федор Белогай заявил, что певица отказалась от вредных привычек на 2,5 года. Как выяснилось, супруги мечтают стать родителями и уже сейчас заботятся о здоровье будущего малыша.

« Р и т а с е г о д н я п о с л е д н и й д е н ь п ь е т п и в о , п о т о м у ч т о м ы п о т о м д е т е й з а в о д и м . Е й п о т о м д о л г о н е л ь з я б у д е т . Т а к ч т о м о ж н о с к а з а т ь , ч т о м ы з а п е ч а т л е л и п о с л е д н ю ю б у т ы л к у п и в а Р и т ы » , — в ы с к а з а л с я Ф е д о р .

Напомним, Рита и Федор узаконили отношения в мае 2023 года в Москве. Они приехали на роспись на самокатах, отказавшись от праздничной одежды в пользу спортивной.

На данный момент пара не проживает на территории России.

Ранее певица Рита Дакота заявила, что в ближайшем времени не будет выступать в России. Она сосредоточена на концертах в Азии. Подробности читайте в этой новости.

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