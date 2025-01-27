Стал известен гонорар Александра Реввы за выступления в России

Александр Ревва поднял стоимость выступлений до 6 миллионов рублей. Об этом сообщает Абзац.

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В руки журналистов попал райдер певца Александра Реввы. Согласно документам, музыкант готов выступить на частном мероприятии за 6 миллионов рублей. Журналисты указали, что за последние два года стоимость выступления Реввы сильно поднялось.

Среди требований в райдере есть сок имбиря, безлактозное молоко и люксовый виски 18-летней выдержки. Кроме того, Ревва требует предоставить ему охрану. Вместе с артистом на выступления ездят его личный визажист, несколько танцоров и пять музыкантов. Интересно, что услуги визажиста надо будет оплатить заказчикам концерта.

Ранее мы писали о том, что Александр Ревва сменил имидж вслед за Димой Биланом. Он сбрил бороду, но оставил усы.