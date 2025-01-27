Журналистка Оболенцева вышла замуж за миллиардера Швидлера

41-летняя журналистка Надежда Оболенцева вышла замуж за миллиардера Евгения Швидлера. Об этом сообщила Ксения Собчак в Telegram-канале.

© Passion.ru

По информации Ксении, торжество состоялось по еврейским обычаям. До брака пара встречалась около двух лет.

« П а р у н е д е л ь н а з а д у н и х у ж е б ы л а х у п а . Н а д е ж д а — у н и к а л ь н а я ж е н щ и н а , и к а ж д о г о с в о е г о в о з л ю б л е н н о г о д о в о д и т д о а л т а р я . П о з д р а в л я е м э т у p o w e r c o u p l e » , — н а п и с а л а Ксения.

Напомним, брак с миллиардером стал для Надежды четвертым. Ее бывшими избранниками являются бизнесмен Денис Михайлов, миллиардер Айрат Исхаков и режиссер Резо Гигинеишвили.

Евгений скрывает личную жизнь от публики, но известно, что он был женат и имеет детей.

Ранее стало известно, почему Алена Хмельницкая не вышла замуж после развода с Тиграном Кеосаяном. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

Также мы писали, что жених Ксении Бородиной переживает из-за отношений с ее старшей дочерью.