«Сделано с любовью»: Автор песни «Сигма Бой» о хейтерах из Европы и мировом успехе
Автор музыки к песне «Сигма Бой» Михаил Чертищев признался НСН, что не ожидал мировой известности трека в современных реалиях и отказался называть депутатов Европарламента хейтерами.
Музыкальный продюсер, композитор, автор музыки к песне «Сигма Бой» Михаил Чертищев рассказал НСН, что творческий музыкальный проект, созданный с любовью, будет удостоен внимания вне зависимости от языка, на котором звучит.
Песня российских блогеров-подростков 11-летней Betsy (Светлана Чертищева) и 12-летней Анны-Марии Янковской «Сигма Бой» ранее заняла седьмое место в категории «танцевальные хиты» мирового хит-парада Billboard. Школьницы оказались в компании таких мировых звезд, как Билли Айлиш и Кэти Перри. На днях в Европарламенте обсудили «опасность» песни «Сигма Бой». Так, немецкий политик, представитель социально-либеральной партии «Volt» Нела Риль назвала композицию вирусным русским тропом, который передает патриархальные и пророссийские взгляды на мир. Депутат призвала решительно пресечь в Евросоюзе тонкие проникновения и фальсификацию. Она также заявила, что Россия проникает в европейскую культуру через песни. Чертищев отметил, что в трек не вкладывалась никакая политическая подоплека.
Песню «Сигма бой» предложили запретить в Европе
«Я бы не стал называть депутатов Европарламента хейтерами, все-таки официальные лица. При создании песни «Сигма Бой» не было задачи уходить в какой-либо политический контекст. Хотелось сделать хорошую, цепляющую песню про взаимоотношения между парнями и девчонками. Конечно, меня несколько обескуражила новость из Германии. За этим, безусловно, интересно наблюдать. Не стоит забывать, что любой запрет вызывает дополнительный интерес. Популярность трека означает, что любой талантливый, творческий продукт, сделанный с любовью, на каком бы он языке ни звучал, будет удостоен внимания. Мне абсолютно все равно на каком языке исполнена музыка, которая близка моему сердцу», - сказал собеседник НСН.
По его словам, никакая реклама не поможет, если в песне нет потенциала.
«Мы, безусловно, радуемся за успех трека. Когда я пишу песни, я всегда рассчитываю на большой результат, но такого развития событий никто не мог ожидать! Когда трек был готов, у нас было ощущение, что получился бэнгер, но я не ожидал, что в современных реалиях он станет известен на весь мир. Я бы не сказал, что мы попали в топы случайно. Существуют уже выработанные алгоритмы работы с материалом, однако никакие алгоритмы, промо-стратегии и так далее не дадут результата, если в песне нет потенциала. Я иногда ошибался, когда ставил не на ту песню и в итоге не получал отклика от аудитории. И какие бы деньги ни вкладывались, какие бы блогеры ни были задействованы, в каких промо-активностях мы бы ни участвовали - это не приносило должного результата», - поделился композитор.
Он добавил, что в дальнейшем творческие пути девочек разойдутся - они будут заниматься сольным творчеством.
«Новое поколение не обманешь, они очень быстро определяют, что им на самом деле нравится. Мы живем в интересное время, когда песни, сделанные с любовью, могут добраться до массового слушателя без больших продюсеров. Если песня действительно достойная, то стартовый толчок в виде хорошей промо-поддержки не будет лишним, ведь он ускорит распространение трека. Рождение любого хита - это большое чудо, не связанное с чем-то рациональным. В ближайшее время девчонки будут заниматься сольным творчеством, так как изначально «Сигма Бой» была фит-песней, а не полноценным дуэтом. Сейчас мы готовим к выходу новый трек Betsy под названием «Queen Of Drama». Мы уже на финальной стадии подготовки», - заключил Чертищев.
Ранее журналист и музыкальный критик Денис Ступников заявил «Радиоточке НСН», что исполнительниц хита «Сигма Бой» можно сравнить с группой «Тату», только вместо порока у них невинность.