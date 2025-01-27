Автор музыки к песне «Сигма Бой» Михаил Чертищев признался НСН, что не ожидал мировой известности трека в современных реалиях и отказался называть депутатов Европарламента хейтерами.

Музыкальный продюсер, композитор, автор музыки к песне «Сигма Бой» Михаил Чертищев рассказал НСН, что творческий музыкальный проект, созданный с любовью, будет удостоен внимания вне зависимости от языка, на котором звучит.

Песня российских блогеров-подростков 11-летней Betsy (Светлана Чертищева) и 12-летней Анны-Марии Янковской «Сигма Бой» ранее заняла седьмое место в категории «танцевальные хиты» мирового хит-парада Billboard. Школьницы оказались в компании таких мировых звезд, как Билли Айлиш и Кэти Перри. На днях в Европарламенте обсудили «опасность» песни «Сигма Бой». Так, немецкий политик, представитель социально-либеральной партии «Volt» Нела Риль назвала композицию вирусным русским тропом, который передает патриархальные и пророссийские взгляды на мир. Депутат призвала решительно пресечь в Евросоюзе тонкие проникновения и фальсификацию. Она также заявила, что Россия проникает в европейскую культуру через песни. Чертищев отметил, что в трек не вкладывалась никакая политическая подоплека.

Песню «Сигма бой» предложили запретить в Европе

« Я б ы н е с т а л н а з ы в а т ь д е п у т а т о в Е в р о п а р л а м е н т а х е й т е р а м и , в с е - т а к и о ф и ц и а л ь н ы е л и ц а . П р и с о з д а н и и п е с н и « С и г м а Б о й » н е б ы л о з а д а ч и у х о д и т ь в к а к о й - л и б о п о л и т и ч е с к и й к о н т е к с т . Х о т е л о с ь с д е л а т ь х о р о ш у ю , ц е п л я ю щ у ю п е с н ю п р о в з а и м о о т н о ш е н и я м е ж д у п а р н я м и и д е в ч о н к а м и . К о н е ч н о , м е н я н е с к о л ь к о о б е с к у р а ж и л а н о в о с т ь и з Г е р м а н и и . З а э т и м , б е з у с л о в н о , и н т е р е с н о н а б л ю д а т ь . Н е с т о и т з а б ы в а т ь , ч т о л ю б о й з а п р е т в ы з ы в а е т д о п о л н и т е л ь н ы й и н т е р е с . П о п у л я р н о с т ь т р е к а о з н а ч а е т , ч т о л ю б о й т а л а н т л и в ы й , т в о р ч е с к и й п р о д у к т , с д е л а н н ы й с л ю б о в ь ю , н а к а к о м б ы о н я з ы к е н и з в у ч а л , б у д е т у д о с т о е н в н и м а н и я . М н е а б с о л ю т н о в с е р а в н о н а к а к о м я з ы к е и с п о л н е н а м у з ы к а , к о т о р а я б л и з к а м о е м у с е р д ц у » , - с к а з а л с о б е с е д н и к Н С Н .

По его словам, никакая реклама не поможет, если в песне нет потенциала.

« М ы , б е з у с л о в н о , р а д у е м с я з а у с п е х т р е к а . К о г д а я п и ш у п е с н и , я в с е г д а р а с с ч и т ы в а ю н а б о л ь ш о й р е з у л ь т а т , н о т а к о г о р а з в и т и я с о б ы т и й н и к т о н е м о г о ж и д а т ь ! К о г д а т р е к б ы л г о т о в , у н а с б ы л о о щ у щ е н и е , ч т о п о л у ч и л с я б э н г е р , н о я н е о ж и д а л , ч т о в с о в р е м е н н ы х р е а л и я х о н с т а н е т и з в е с т е н н а в е с ь м и р . Я б ы н е с к а з а л , ч т о м ы п о п а л и в т о п ы с л у ч а й н о . С у щ е с т в у ю т у ж е в ы р а б о т а н н ы е а л г о р и т м ы р а б о т ы с м а т е р и а л о м , о д н а к о н и к а к и е а л г о р и т м ы , п р о м о - с т р а т е г и и и т а к д а л е е н е д а д у т р е з у л ь т а т а , е с л и в п е с н е н е т п о т е н ц и а л а . Я и н о г д а о ш и б а л с я , к о г д а с т а в и л н е н а т у п е с н ю и в и т о г е н е п о л у ч а л о т к л и к а о т а у д и т о р и и . И к а к и е б ы д е н ь г и н и в к л а д ы в а л и с ь , к а к и е б ы б л о г е р ы н и б ы л и з а д е й с т в о в а н ы , в к а к и х п р о м о - а к т и в н о с т я х м ы б ы н и у ч а с т в о в а л и - э т о н е п р и н о с и л о д о л ж н о г о р е з у л ь т а т а » , - п о д е л и л с я к о м п о з и т о р .

Он добавил, что в дальнейшем творческие пути девочек разойдутся - они будут заниматься сольным творчеством.

« Н о в о е п о к о л е н и е н е о б м а н е ш ь , о н и о ч е н ь б ы с т р о о п р е д е л я ю т , ч т о и м н а с а м о м д е л е н р а в и т с я . М ы ж и в е м в и н т е р е с н о е в р е м я , к о г д а п е с н и , с д е л а н н ы е с л ю б о в ь ю , м о г у т д о б р а т ь с я д о м а с с о в о г о с л у ш а т е л я б е з б о л ь ш и х п р о д ю с е р о в . Е с л и п е с н я д е й с т в и т е л ь н о д о с т о й н а я , т о с т а р т о в ы й т о л ч о к в в и д е х о р о ш е й п р о м о - п о д д е р ж к и н е б у д е т л и ш н и м , в е д ь о н у с к о р и т р а с п р о с т р а н е н и е т р е к а . Р о ж д е н и е л ю б о г о х и т а - э т о б о л ь ш о е ч у д о , н е с в я з а н н о е с ч е м - т о р а ц и о н а л ь н ы м . В б л и ж а й ш е е в р е м я д е в ч о н к и б у д у т з а н и м а т ь с я с о л ь н ы м т в о р ч е с т в о м , т а к к а к и з н а ч а л ь н о « С и г м а Б о й » б ы л а ф и т - п е с н е й , а н е п о л н о ц е н н ы м д у э т о м . С е й ч а с м ы г о т о в и м к в ы х о д у н о в ы й т р е к B e t s y п о д н а з в а н и е м « Q u e e n O f D r a m a » . М ы у ж е н а ф и н а л ь н о й с т а д и и п о д г о т о в к и » , - з а к л ю ч и л Ч е р т и щ е в .

Ранее журналист и музыкальный критик Денис Ступников заявил «Радиоточке НСН», что исполнительниц хита «Сигма Бой» можно сравнить с группой «Тату», только вместо порока у них невинность.