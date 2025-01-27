Дочь Левкина призналась, что общается с отцом во снах

Вдова и дочь Владимира Левкина заявили, что носят одежду умершего певца. Об этом стало известно в эфире шоу «Звезды сошлись».

В 2024 году ушел из жизни Владимир Левкин, который боролся с раком. Семья артиста до сих пор не может смириться с его смертью. На съемки передачи вдова Владимира пришла в розовой кофте певца.

«Пока еще мало времени прошло, мы хотим эту энергию сохранить. У нас весь дом в портретах, мы пока ничего не можем убрать», — заявила вдова.

Дочь Левкина призналась, что, несмотря на смерть отца, ощущает его присутствие. По словам девочки, она часто разговаривает с родителем во снах.

«Для меня он всегда со мной, вот даже то, что мама ходит на кладбище, для меня это не очень важно, потому что я знаю, что папа со мной. Хотя он мне снился недавно, мы с ним говорили, и я его спрашиваю: «Ты еще придешь ко мне?». Он ответил: «Нет, я улетаю»», — резюмировала наследница Владимира.

Ранее вдова Левкина трогательно обратилась к мужу спустя 40 дней после его смерти. Подробности читайте в этой новости.

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