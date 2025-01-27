Знаменитый американский рэпер даст концерт в России

Известный американский рэпер Джонатан Кирк, выступающий под псевдонимом DaBaby, выступит в России. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, переговоры с представителями артиста велись около месяца, сам рэпер выразил желание включить Москву в своей европейский тур.

« К о н ц е р т с о с т о и т с я 2 8 ф е в р а л я . ( … ) Р а з м е р г о н о р а р а : о к о л о $ 5 0 0 т ы с я ч . Н а р а з о г р е в е у Д ж о н а т а н а К и р к а в ы с т у п и т о д и н и з р о с с и й с к и х р э п е р о в » , - о т м е ч а е т M a s h .

Издание напомнило, что DaBaby, которого по всему миру слушает более миллиарда человек, станет вторым американским исполнителем такого масштаба, который выступит в России после начала спецоперации. Первым был 6ix9ine.

Ранее продюсер Яна Рудковская сообщила, что в Москву приехал американский рэпер Канье Уэст, и попросила «скрестить пальцы по шоу в Лужниках». Однако позднее стало известно, что рэпер не собирается выступать в России, а прилетел на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского. Позднее появилась информация, что Канье Уэст хочет провести концерт в Москве.