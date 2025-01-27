Знаменитый американский рэпер даст концерт в России
Известный американский рэпер Джонатан Кирк, выступающий под псевдонимом DaBaby, выступит в России. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По данным канала, переговоры с представителями артиста велись около месяца, сам рэпер выразил желание включить Москву в своей европейский тур.
«Концерт состоится 28 февраля. (…) Размер гонорара: около $500 тысяч. На разогреве у Джонатана Кирка выступит один из российских рэперов», - отмечает Mash.
Издание напомнило, что DaBaby, которого по всему миру слушает более миллиарда человек, станет вторым американским исполнителем такого масштаба, который выступит в России после начала спецоперации. Первым был 6ix9ine.
Ранее продюсер Яна Рудковская сообщила, что в Москву приехал американский рэпер Канье Уэст, и попросила «скрестить пальцы по шоу в Лужниках». Однако позднее стало известно, что рэпер не собирается выступать в России, а прилетел на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского. Позднее появилась информация, что Канье Уэст хочет провести концерт в Москве.