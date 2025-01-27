Актриса Дженнифер Энистон удивилась слухам о романе с Бараком Обамой

Голливудская актриса Дженнифер Энистон удивилась слухам о романе с бывшим президентом США Бараком Обамой.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Она едва знает Обаму, не говоря уже о том, чтобы встречаться с ним. Она сказала друзьям, что после всех этих лет, которые она находится в центре внимания, это, должно быть, самая странная сплетня, которую она когда-либо слышала о себе», заявил инсайдер из окружения звезды.

Источник пояснил, что Дженнифер Энистон решила отреагировать на сплетни, так как переживает, что молчание «подольет масла в огонь». Актриса также захотела высказаться, потому что боится, что сплетни могут расстроить жену Барака Обамы, Мишель.

«Джен расстроена из-за Мишель, потому что она видела информацию о том, что брак Обамы находится под угрозой, и она не понаслышке знает, каково это быть в центре подобных историй», добавил информатор.

Слухи о романе Дженнифер Энистон и Барака Обамы появились еще прошлым летом. Однако тогда представитель артистки опроверг сплетни, позже сама звезда высказалась на шоу Джимми Киммела. Актриса заявила, что видела политика лишь однажды.

Обаму заподозрили в романе с Дженнифер Энистон

20 января бывшая первая леди США Мишель Обама пропустила инаугурацию Дональда Трампа, тем самым нарушив давнюю традицию, согласно которой в мероприятии участвуют все бывшие главы государств и их супруги. При этом Барак Обама посетил церемонию.

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