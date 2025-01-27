Голливудская актриса Дженнифер Энистон удивилась слухам о романе с бывшим президентом США Бараком Обамой.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

« О н а е д в а з н а е т О б а м у , н е г о в о р я у ж е о т о м , ч т о б ы в с т р е ч а т ь с я с н и м . О н а с к а з а л а д р у з ь я м , ч т о п о с л е в с е х э т и х л е т , к о т о р ы е о н а н а х о д и т с я в ц е н т р е в н и м а н и я , — э т о , д о л ж н о б ы т ь , с а м а я с т р а н н а я с п л е т н я , к о т о р у ю о н а к о г д а - л и б о с л ы ш а л а о с е б е » , — з а я в и л и н с а й д е р и з о к р у ж е н и я з в е з д ы .

Источник пояснил, что Дженнифер Энистон решила отреагировать на сплетни, так как переживает, что молчание «подольет масла в огонь». Актриса также захотела высказаться, потому что боится, что сплетни могут расстроить жену Барака Обамы, Мишель.

« Д ж е н р а с с т р о е н а и з - з а М и ш е л ь , п о т о м у ч т о о н а в и д е л а и н ф о р м а ц и ю о т о м , ч т о б р а к О б а м ы н а х о д и т с я п о д у г р о з о й , и о н а н е п о н а с л ы ш к е з н а е т , к а к о в о э т о — б ы т ь в ц е н т р е п о д о б н ы х и с т о р и й » , — д о б а в и л и н ф о р м а т о р .

Слухи о романе Дженнифер Энистон и Барака Обамы появились еще прошлым летом. Однако тогда представитель артистки опроверг сплетни, позже сама звезда высказалась на шоу Джимми Киммела. Актриса заявила, что видела политика лишь однажды.

Обаму заподозрили в романе с Дженнифер Энистон

20 января бывшая первая леди США Мишель Обама пропустила инаугурацию Дональда Трампа, тем самым нарушив давнюю традицию, согласно которой в мероприятии участвуют все бывшие главы государств и их супруги. При этом Барак Обама посетил церемонию.