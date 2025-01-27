Голливудская актриса Дженнифер Энистон удивилась слухам о романе с бывшим президентом США Бараком Обамой.
Об этом сообщает издание Daily Mail.
«Она едва знает Обаму, не говоря уже о том, чтобы встречаться с ним. Она сказала друзьям, что после всех этих лет, которые она находится в центре внимания, — это, должно быть, самая странная сплетня, которую она когда-либо слышала о себе», — заявил инсайдер из окружения звезды.
Источник пояснил, что Дженнифер Энистон решила отреагировать на сплетни, так как переживает, что молчание «подольет масла в огонь». Актриса также захотела высказаться, потому что боится, что сплетни могут расстроить жену Барака Обамы, Мишель.
«Джен расстроена из-за Мишель, потому что она видела информацию о том, что брак Обамы находится под угрозой, и она не понаслышке знает, каково это — быть в центре подобных историй», — добавил информатор.
Слухи о романе Дженнифер Энистон и Барака Обамы появились еще прошлым летом. Однако тогда представитель артистки опроверг сплетни, позже сама звезда высказалась на шоу Джимми Киммела. Актриса заявила, что видела политика лишь однажды.
Обаму заподозрили в романе с Дженнифер Энистон
20 января бывшая первая леди США Мишель Обама пропустила инаугурацию Дональда Трампа, тем самым нарушив давнюю традицию, согласно которой в мероприятии участвуют все бывшие главы государств и их супруги. При этом Барак Обама посетил церемонию.