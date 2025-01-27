IVAN раскрыл детали возвращения тяжелобольного Носкова на сцену

Артист IVAN уже долгое время работает с композитором Николаем Носковым, который не оставляет музыку даже после инсульта. Сейчас он редко появляется на публике из-за состояния здоровья, однако в следующем году у него юбилей, и он готовится дать большой концерт.

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В интервью порталу «Страсти» IVAN признался — перенесенный инсульт не мешает ему сотрудничать с Носковым. Как и раньше, музыкант много работает и создает новые песни.

«Мы как-то за эти годы научились понимать друг друга. Он к аранжировкам очень скрупулезно относится, можем переделывать много раз. А вообще у Николая Ивановича записываются новые песни. В следующем году у него юбилей, поэтому надо как следует подготовиться к 70-летию», - поделился певец.

По словам IVAN, Николай Иванович полноценно возвращается на сцену с концертами. У него запланированы выступления на весну в Москве и Санкт-Петербурге.

«Я участвую в подготовке ко всем этим концертам. Поэтому не исключено, что буду приглашенным гостем и на юбилейном. В любом случае, я всегда буду где-то рядом», - рассказал исполнитель.

Напомним, что инсульт разбил Николая Носкова семь лет назад. Его жена делилась, что у музыканта поражен участок мозга, отвечающий за речь.

Интервью с IVAN о карьере, победе в «Аватаре» и отцовстве читайте на сайте «Страсти».