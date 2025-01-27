Певица Люся Чеботина опубликовала фото в бикини

Российская певица Люся Чеботина показала фото в откровенном наряде с Мальдив. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,1 миллиона подписчиков.

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27-летняя исполнительница снялась во время прогулки по острову. Она предстала перед камерой в черном бикини, которое включало в себя топ с треугольными чашками, украшенными объемными красными цветами из ткани. Также звезда надела белые мини-шорты с оборками и тунику длины макси в тон.

Кроме того, артистка уложила волосы в прическу «мальвинка» и дополнила образ очками, кольцами, серьгами и браслетами.

Ранее в январе российская певица и фотомодель Ханна опубликовала фото без штанов в честь дня рождения.