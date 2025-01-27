Бьянка Ценсори назвала Канье Уэсту причину, по которой может расстаться с ним — рэпер в отчаянии
Кажется, Бьянка Ценсори решила проявить характер и начала предъявлять свои требования в отношениях с Канье Уэстом. Как говорится, с кем поведешься... RadarOnline со ссылкой на инсайдера пишет, что возлюбленная рэпера поставила ему жесткое условие — похудеть и привести себя в форму. В ином случае она расстанется с Канье.
Источник утверждает, что музыкант теперь отчаянно пытается избавиться от лишних килограммов и сел на диету. Усилия дали первые плоды, и Уэст стал выглядеть значительно стройнее. По словам информатора, все хвалят его, однако выбора у рэпера даже и не было. С момента начала отношений с Бьянкой он сильно набрал, поскольку не отказывал себе во вкусной и калорийной еде ни утром, ни вечером. Дошло до того, что собственной жене Канье стал казаться «увесистым и немного уродливым».
«Теперь он морит себя голодом, пытаясь понравиться ей! Динамика отношений изменилась: он чувствует в своем теле неуверенность и понимает, что она может уйти. Она великолепная молодая женщина и могла бы выбирать себе симпатичных парней. Она не хочет быть связана с мужчиной, который обжирается и храпит, засыпая каждую ночь. К счастью для него, он похудел, но его тревога из-за потери Бьянки усилилась!» — утверждает инсайдер.