Бьянка Ценсори назвала Канье Уэсту причину, по которой может расстаться с ним

Кажется, Бьянка Ценсори решила проявить характер и начала предъявлять свои требования в отношениях с Канье Уэстом. Как говорится, с кем поведешься... RadarOnline со ссылкой на инсайдера пишет, что возлюбленная рэпера поставила ему жесткое условие — похудеть и привести себя в форму. В ином случае она расстанется с Канье.

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Источник утверждает, что музыкант теперь отчаянно пытается избавиться от лишних килограммов и сел на диету. Усилия дали первые плоды, и Уэст стал выглядеть значительно стройнее. По словам информатора, все хвалят его, однако выбора у рэпера даже и не было. С момента начала отношений с Бьянкой он сильно набрал, поскольку не отказывал себе во вкусной и калорийной еде ни утром, ни вечером. Дошло до того, что собственной жене Канье стал казаться «увесистым и немного уродливым».