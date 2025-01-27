Анна Семенович показала изменившегося на Мальдивах возлюбленного

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович улетела со своим женатым возлюбленным Денисом Шреером на Мальдивы. В личном блоге она поделилась кадрами, на которых мужчина запечатлен в новом имидже.

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44-летняя Анна и Денис повторили знаменитый кадр из фильма «Титаник». Мужчина держал певицу за талию, а она раскинула руки в стороны. При этом внимание пользователей Сети привлекло изменившееся лицо Дениса. Как оказалось, он сбрил бороду и усы.

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Ранее Анна заявила, что в начале 2025 года ее возлюбленный будет официально свободен. При этом исполнительница призналась, что еще не получила от него предложения руки и сердца. По словам Семенович, Денис не жил с женой еще до их знакомства, но на развод не подавал, однако сейчас все документы уже почти готовы.

Анна Семенович рассказала о паузе в отношениях

Также певица призналась, что потратила 160 тысяч рублей на заморозку яйцеклеток. По словам Анны, это дает ей уверенность в будущем, в котором она однажды станет матерью.