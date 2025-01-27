Михаилу Ефремову устроили актерские пробы в тюрьме

Источник портала «360» рассказал, что осужденный актер Михаил Ефремов проходит пробы у посещающих его в колонии режиссеров. Неназванный источник портала заявил, что режиссеры рассчитывают на скорое освобождение Ефремова.

В июне 2020 года автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого - Сергей Захаров - впоследствии погиб. Экспертизы установили, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии опьянения.

В своем последнем слове в суде актер признал вину. Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима, затем суд снизил срок до семи лет и шести месяцев (так как актер добровольно выплатил компенсацию потерпевшим).

Осенью 2024 года адвокат Ефремова Юрий Падалко заявил, что защита актера готовит материалы для подачи на условно-досрочное освобождение (УДО) по состоянию здоровья. Как отмечает «360», Ефремов может покинуть колонию в 2025 году и продолжить актерскую карьеру.

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По словам собеседника портала, к моменту выхода на свободу у Ефремова уже «формируется занятость». По данным источника «360», график съемок наполовину сформирован до 2027 года.

Собеседник портала отметил, что режиссеры обращают «отдельное внимание» на зубы актера, так как у заключенных бывают с ними проблемы. Однако у Ефремова с этим все в порядке, рассказал источник «360».