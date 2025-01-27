Продюсер песни «Сигма-бой» ответила на обвинения Европарламента

Продюсер и мама одной из исполнительниц песни «Сигма-бой» Алина Янковская заявила, что трек находится вне политики и не несет в себе скрытых смыслов.

Ее комментарий приводит РИА Новости.

«Как медиапродюсер, создавший дуэт Betsy и Марии Янковской, я могу сказать, что в этой песне нет никакого скрытого подтекста. Трек "Сигма-бой" вне политики, детям нечего делить», — объяснила Алина.

По мнению Янковской, популярность песни во многих странах лишь подтверждает отсутствие связи с политикой. Продюсер отметила, что подростки из разных уголков мира делятся видео под трек «Сигма-бой» в социальных сетях и авторы композиции рады такому единению.

Российский трек «Сигма бой» проверит генпрокуратура РФ

В декабре 2024 года депутат Европарламента Нэла Риль призвала запретить вирусную российскую песню, поскольку фраза «сигма-бой» пропагандирует патриархальные и пророссийские взгляды на мир. По ее мнению, через соцсети это проникает в популярный дискурс и несет в себе опасность.