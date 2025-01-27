Российский трек «Сигма бой» проверит генпрокуратура РФ

Движение «Сорок Сороков» обратилось в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить хит «Сигма Бой», который исполнили блогеры-школьницы Betsy и Мария Янковская. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, представители движения «Сорок Сороков» призвали внести изменения в федеральный закон об информации и запретить сексуализацию детей. Telegram-канал отмечает, что движение также выступило против детских конкурсов красоты, показов мод и спорта на пилоне для детей.

Ранее песня «Сигма бой» вошла в чарт американского журнала Billboard. Песня заняла седьмое место и оказалась по соседству с композициями Арианы Гранде, Charli XCX и Кэти Перри.

Сигма - интернет-мем и термин из интернет-сленга, который используют для описания мужчин-одиночек, которые не хотят подчиняться социальным иерархиям. Betsy рассказывала, что в их песне «Сигма Бой» - это «очень самоуверенный мальчишка, которому никто не нужен и при этом в него влюбляются все девчонки».

Песню «Сигма бой» предложили запретить в Европе

Трек «Сигма Бой» стал популярен в соцсетях - его используют для своих видео блогеры из разных стран. На фоне растущей популярности песни немецкий депутат Европарламента Нела Риль предложила ее запретить, заявив, что «Сигма Бой» - это «вирусный русский троп, <…> который передает патриархальные и пророссийские взгляды на мир». Депутат подчеркнула, что эту песню знают одиннадцатилетние девочки в Германии «и даже на Украине».