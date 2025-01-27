Появилось первое документальное доказательство смерти блогерши Лены Миро

В России закрыли бизнес блогерши Лены Миро. Информация о ее смерти появилась еще в апреле 2024 года. Однако до сих пор не было никаких подтверждений. Но действия ФНС стали первым документальным доказательством ее гибели. Подробности сообщает Telegram-канал «Светские крошки LIVE».

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По данным источника, налоговая ликвидировала ИП Миро после того, как в службу поступила информация из США о смерти россиянки. Но многих читателей и друзей Лены даже это не убеждает в том, что она действительно скончалась. Когда только появились новости, что блогерши больше нет, стали активно говорить о том, что она инсценировала свою смерть. Версию посчитали похожей на правду, так как «умершая» всегда была скандалисткой.

Напомним, что Лена часто распространяла слухи и «копалась в грязном белье» отечественных звезд. Поэтому, узнав о ее смерти, многие знаменитости даже не стали сочувствовать. Продюсер Яна Рудковская говорила о том, что Миро «настигла карма», а телеведущая Виктория Боня заявляла — то, что писала блогерша о ней и ее семье «мерзко».

Ранее Ксения Бородина назвала психолога Веронику Степанову заменой Лены Миро.