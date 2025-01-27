ТАСС: СК объявил в розыск рэпера Моргенштерна, ему грозит до двух лет колонии

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иноагентом) объявлен в розыск в рамках предварительного следствия по уголовному делу о нарушении правил деятельности иностранного агента. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Следователем было принято решение об объявлении фигуранта в федеральный и межгосударственный розыск", - уточнил собеседник агентства.

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Он добавил, что расследование уголовного дела по части 2 статьи 330.1 УК РФ, возбужденного в отношении музыканта, продолжается.

Напомним, Минюст РФ признал Моргенштерна иностранным агентом в мае 2022 года. А в январе 2025-го СК РФ предъявил ему обвинение в нарушении закона об иноагентах. По этой статье ему может грозить до двух лет колонии.

Между тем сам рэпер, который живет за границей, вину не признает.