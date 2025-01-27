Стало известно, почему расстались модель Перминова и бизнесмен Лебедев

В конце 2024 года модель Елена Перминова сообщила о расставании с бизнесменом Александром Лебедевым. Они были вместе 19 лет и родили четырех детей, но так и не вступили в брак. Женщина поблагодарила бывшего избранника за совместные годы, но о причинах разрыва говорить не стала.

© Passion.ru

В соцсетях писали, что 65-летний мужчина сам бросил 38-летнюю манекенщицу, а другие предполагали, что это она нашла кавалера помоложе. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» попробовала разобраться в ситуации с личной жизнью модели.

«Пара Лены Перминовой и Александра Лебедева, безусловно, была очень красивой, яркой, этакая картинка счастливой семейной жизни, образец для подражания и, что уж греха таить, зависти окружающих. Она – такая молодая и хрупкая, он – такой харизматичный и богатый, прекрасные дети, ну просто идеальный постер для глянцевого журнала! И несмотря на весь сказочный антураж, я уверена, что между ними была искренняя любовь. С ее стороны сначала это была благодарность, потом восхищение, а потом все это переросло в настоящую, осознанную любовь», - говорит

Сваха Анна Осипова предположила, почему же модель и бизнесмен приняли решение о расставании. Она отметила, что Лена – «Дева» по гороскопу, рожденная 1 сентября. По ее словам, это человек, у которого все, как правило, идет от головы. Это люди целеустремленные, структурированные, дисциплинированные, трудолюбивые, у которых «все по полкам». Но, несмотря на высокий социальный статус и дом – «полную чашу», ничто человеческое не чуждо и этим прекрасным людям тоже.

Перминова поделилась снимками из бани после расставания с миллиардером Лебедевым

«Лена подошла к тому возрастному рубежу, когда человек подводит промежуточные итоги своей жизни, а проще говоря, его настигает кризис среднего возраста. Казалось бы, все есть для счастья, даже больше. Живи и радуйся! Но как раз именно у людей, которые на наш скромный взгляд, имеют все для бесконечного счастья, этот злополучный кризис проходит самым жестким и болезненным образом. Финансовая стабильность и большие возможности уже не радуют. Хочется драйва, страсти, новых впечатлений, захлестывающих эмоций, молодого тела, в конце концов! Все-таки 27 лет разницы в возрасте с супругом, это не побоюсь этого слова, ни 5, ни 10 и даже не 15. Это целая жизнь. Рано или поздно ей захотелось жить так, как нравится ей, а не так как положено по регламенту жене олигарха», - говорит Анна Осипова сваха.

Эксперт предположила, что с моделью случилась именно такая история. Ей захотелось счастья для себя лично.

«Главное в этой ситуации оставаться людьми и с благодарностью принимать данные обстоятельства, которые как любое решение, принятое в конкретный момент времени, является наилучшим и правильным для человека. В итоге в жизни все равно все будет правильно!» - говорит Анна Осипова сваха.

Ранее сваха Анна Осипова рассказала, что происходит в браке Пугачевой с Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ).