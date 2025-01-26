Бруклин Бекхэм попробовал процедуру, которая хорошо знакома жителям России

Парень поделился неожиданным открытием. На днях Бруклин Бекхэм попробовал процедуру, которая очень хорошо знакома тем, кто родился и вырос в странах СНГ. Сыну Дэвида и Виктории Бекхэм поставили банки. За это удовольствие в элитном детокс-центре он отдал порядка $ 350 (около 30 тысяч рублей по нынешнему курсу).

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Своими впечатлениями Бруклин поделился в социальных сетях. Он опубликовал кадры, сделанные прямо в кабинете клиники. Фотографии, надо сказать, удивили поклонников Бекхэма, которые живут за океаном. Многие из них никогда не слышали о подобном способе оздоровления.

Врачи детокс-центра, которую посетил Бекхэм, заверили его, что банки всё чаще выбирают самые именитые и знаменитые звёзды Голливуда. С помощью этой процедуры известные певцы, актёры и модели пытаются избавиться от лишней жидкости в организме, скорректировать фигуру и расслабить мышцы.

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