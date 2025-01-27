Рэпер Канье Уэст пока не планирует возвращаться в США, так как ему «легче» жить в Японии.

Об этом сообщает издание In Touch Weekly.

«В Японии Канье Уэсту гораздо проще, поскольку его не беспокоят, и он может быть самим собой. Он завел отличные знакомства, а еще он обожает японскую культуру, пребывание там дает ему покой», — рассказал инсайдер из окружения звезд.

По словам источника, дети Канье Уэста продолжат встречаться с отцом в Японии. Инсайдер также отметил, что рэперу нравится тот факт, что его наследники, которые проживают в США, знакомятся с новой культурой и другим образом жизни.

«Он обещал Ким, что вернется в Лос-Анджелес, но теперь он говорит, что передумал и хочет окончательно переехать в Японию. Канье часто меняет свое мнение, так что все возможно, но на данный момент он полностью поддерживает идею с Японией и говорит, что Ким просто придется смириться с этим», — добавил источник.

У Ким Кардашьян есть четверо детей от американского рэпера и дизайнера Канье Уэста: Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм. Звезды официально развелись в ноябре 2022 года.

14 января папарацци подловили 47-летнего Канье Уэста с девятилетним Сейнтом, шестилетней Чикаго и пятилетним Псалмом в магазине 7-Eleven в Токио. Рэпер и дети были запечатлены, когда выходили из супермаркета с пакетами. Исполнитель был одет в черное худи, куртку, треники и кроссовки. Артист пытался скрыться с помощью капюшона.