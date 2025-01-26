Боярский высказался о влиянии смены президента США на спортивную изоляцию России

Народный артист России Михаил Боярский высказался о влиянии смены президента США на международную спортивную изоляцию России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Боярский раскрыл влияние США на спортивную изоляцию РФ
© РИА Новости

По мнению Боярского, замена Джо Байдена на Дональда Трампа достаточно оптимистична. «Хотя политологи говорят, что ничего хорошего ждать от этого не стоит, что человек непредсказуемый. Но тем не менее в непредсказуемости есть свои плюсы. Может быть, он любитель спорта и каким-то образом повлияет на улучшение атмосферы в международном спорте», — выразил надежду он.

20 января Трамп официально вступил в должность главы государства. Он стал 47-м по счету президентом Соединенных Штатов.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.

Шоу-бизнес
Михаил Боярский
Джозеф Байден
Дональд Трамп
8