Лазарев пожаловался на опасную болезнь

Сергей Лазарев путешествует по Южной Америке. Он посетил Бразилию и Аргентину, а сейчас направился в Боливию.

В микроблоге певец пожаловался, что подвержен горной болезни. На высоте более 4500 метров над уровнем моря Сергею стало плохо, рассказывает Экспресс Газета.

«Тут очень высоко, воздух разреженный. Дышать невозможно! Кислорода мало. В машине кислородные баллоны. Померил кислород в крови, у меня было 70. Голова тяжелая, передвижения все медленные, так как начинается сильная одышка. Я вообще не воспринял всерьез эту горную болезнь, а зря», — написал Лазарев.

На самом деле ситуация далеко не безобидна, о чем и напомнили певцу подписчики. Помимо неприятных, но легких проявлений – головной боли, рвоты, могут быть самые серьезные осложнения, вплоть до отека легких.

Ранее Сергей Лазарев рассказал, что встретил британскую певицу Дуа Липу во время путешествия по пустыне в Южной Америке.